Ghoulam può lasciare il calcio: spunta il motivo dietro la scelta

Oggi, 30 giugno, è l’ultimo giorno di contratto con il Napoli di diversi giocatori azzurri. Due su tutti David Ospina e Dries Mertens che sembrano sempre più lontani dal club partenopeo. Uno dei calciatori che lascerà definitivamente gli azzurri dopo ben otto stagioni sarà Faouzi Ghoulam, il cui futuro resta ancora in bilico.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha riportato delle notizie riguardanti il futuro del terzino algerino, che soprattutto sotto la guida di Maurizio Sarri ha brillato e deliziato i tifosi con giocate da vero top player.

Ghoulam Napoli (Getty Images)

Futuro Ghoulam: decisione drastica in arrivo?

Faouzi Ghoulam potrebbe arrivare ad una decisione veramente clamorosa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: il 31 enne ex Saint Etienne starebbe pensando, nel caso in cui non trovasse un nuovo club, al ritiro dal calcio giocato.

L’algerino avrebbe chiesto a Jorge Mendes, suo procuratore da tempo, di trovargli una nuova sistemazione ma al momento sembra tutto fermo. La sua avventura al Napoli si concluderà con un totale di 160 presenze e 3 reti messe a segno, quella in azzurro però rischia anche di essere la ultima avventura da calciatore professionista.