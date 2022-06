Mertens e Ospina ai saluti, possibile nuova squadra in Serie A

Il Napoli nel corso dell’imminente sessione di calciomercato dovrà risolvere dei rebus non di poco conto. L’indicazione societaria è chiara: bisogna abbassare il monte ingaggi e dare importanza alla sostenibilità. D’altro canto, però, più di un calciatore è in scadenza contrattuale e al momento non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento.

Lorenzo Insigne ha già salutato per questo motivo, così come Ghoulam. Fabian Ruiz ed Ounas sembrano quasi in rotta con la società, in quanto in scadenza nel 2023. Koulibaly non ha ancora deciso per il suo futuro, con la Juventus che preme per accoglierlo a Torino. I nodi più difficili da sciogliere, nonché i casi più imminenti, restano quelli di Ospina e Mertens.

TURIN, ITALY – JANUARY 06: Goalkeeper of Napoli David Ospina makes a save during the Serie A match between Juventus and SSC Napoli at Allianz Stadium on January 06, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

Il contratto dei due calciatori scade oggi, 30 giugno 2022. Da domani Mertens ed Ospina saranno ufficialmente svincolati, e potranno unirsi a qualsiasi società. Entrambi, però, sono ancora in attesa di una chiamata di De Laurentiis che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

La Nazione quest’oggi però svela un’indiscrezione di mercato piuttosto importante. La Fiorentina è alla ricerca di calciatori a parametro zero, che possano dare esperienza al gruppo. Pertanto, tra i profili monitorati, figurano proprio i nomi di Mertens ed Ospina.