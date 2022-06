Ultime calciomercato, individuato il sostituto di Koulibaly: dalla Serie A

Il calciomercato resta sempre uno dei periodi più elettrizzanti dell’anno. Le trattative e le indiscrezioni si susseguono senza sosta, alimentando curiosità ed entusiasmo nei tifosi. Il Napoli dovrà fare i conti con un calciomercato complicato, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo principale è quello di abbassare il monte ingaggi, senza però distruggere quanto di buono mostrato in questa stagione.

La necessità di abbassare i costi della rosa porta con sé delle conseguenze inevitabili. Tanti rinnovi sono in bilico per gli azzurri e potrebbero arrivare delle cessioni piuttosto dolorose. Oltre all’addio di Insigne, i tifosi potrebbero fare i conti anche con i probabili saluti di calciatori del calibro di Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly.

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto proprio della situazione legata a Kalidou Koulibaly. Il roccioso difensore non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2023. Pertanto c’è il rischio concreto che il senegalese possa lasciare Napoli a zero l’anno prossimo o, addirittura, essere ceduto quest’anno. La cifra richiesta sarebbe di 40 milioni di euro.

FLORENCE, ITALY – MARCH 02: Nikola Milenkovic of ACF Fiorentina reacts during the Coppa Italia Semi Final 1st Leg match between ACF Fiorentina and Juventus FC at Stadio Artemio Franchi on March 2, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sempre secondo il quotidiano il Napoli avrebbe già individuato il sostituto di Koulibaly in caso di addio. Si tratterebbe di Nikola Milenkovic, difensore centrale serbo attualmente in forza alla Fiorentina. Classe 1997, Milenkovic è un centrale molto duttile ed atletico. Vanta già 155 presenze in Serie A con la maglia viola. Il suo contratto, come quello di Koulibaly, è in scadenza nel 2023.