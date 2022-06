Campagna abbonamenti Napoli 22/23: notizia della radio ufficiale!

L’inizio della stagione si avvicina notevolmente e tutti i club di Serie A si avviano verso le campagne abbonamenti: il Napoli, al momento, non ha ancora rilasciato aggiornamenti sotto quest’aspetto. Proprio per questo i tifosi, che fremono per tornare allo stadio con costanza, sono stupiti.

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal, Fabio Cannavo ha dato una notizia abbastanza interessante riguardo questo argomento, che continua a rimbalzare tra i vari supporters partenopei.

Napoli campagna abbonamenti (Getty Images)

Campagna abbonamenti Napoli, la notizia

Secondo quanto dichiarato da Fabio Cannavo in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli la settimana prossima potrebbe essere decisiva per il lancio della campagna abbonamenti del Napoli, che non ha ancora rilasciato aggiornamenti su date e prezzi. Di seguito le parole del conduttore di Radio Goal, che rallegrerà sicuramente la giornata di molti tifosi azzurri in attesa:

“Fonti importanti ci fanno sapere che la settimana prossima potrebbe essere quella importante per la campagna abbonamenti. Situazione da attenzionare”.