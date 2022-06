VIDEO | Kvaratskhelia: “Spalletti mi ha convinto ad accettare Napoli. La 10? Quella non si tocca!”

Uno dei primi due acquisti del Napoli di questa sessione di calciomercato è stato Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano è stato ufficializzato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis lo scorso mese. L’annuncio ufficiale da parte della società è previsto per i primi giorni di luglio, una volta terminato il suo contratto con la Dinamo Batumi. Infatti, il classe 2001 arriverà a Napoli e partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro Folgarida.

Oggi, il neo acquisto del Napoli ha rilasciato un’intervista al canale Youtube georgiano “Nobel” e ha parlato anche della sua nuova esperienza che lo aspetta in Italia. Queste le sue parole.

La chiacchierata con Spalletti: “Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli, è stato lui a convincermi. Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto”.

Il numero di maglia: “Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona”.

Il suo idolo: “Vorrei giocare con Koulibaly, lui è un gran giocatore. Il mio calciatore preferito è stato Giorgi Kinkladze, era un gran talento che il calcio georgiano non ha saputo sfruttare”.

Colloquio con Kaladze: “Ho avuto modo anche di parlare con Kaladze, mi ha spiegato che in Italia ci sono tanti calciatori bravi e di talento ma senza il lavoro duro non si raggiungono gli obiettivi. A Napoli ci andrò da solo per il momento, la mia ragazza deve portare avanti qui i suoi interessi e poi mi raggiungerà in Italia”

