Jorginho torna in Serie A? Arriva un indizio: è successo ieri

Jorginho potrebbe presto ritornare in Serie A. La volontà del centrocampista ex Napoli è ormai nota: tornare a giocare in Italia dopo l’esperienza al Chelsea. Quattro anni, quelli vissuti a Londra, in cui ha vinto un’Europa League nella stagione 2018-2019, una Champions League nella stagione 2020-2021, una Supercoppa Europea nel 2021 e una Coppa del mondo per club FIFA (2021), che insieme alla vittoria dell’Europeo con la Nazionale, gli hanno permesso di posizionarsi al terzo posto nella classifica per il Pallone d’Oro dello scorso anno.

Jorginho (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Dopo quattro anni in Premier League, questa finestra di calciomercato potrebbe finalmente riportare Jorginho in Serie A. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso i suoi profili social, ha fatto sapere che sul contratto in scadenza a giugno 2023 non c’è al momento un accordo per il rinnovo, e con il rischio di partire a zero la prossima estate, le possibilità di un trasferimento in questa sessione di mercato crescono ogni giorno. Ad alimentare le indiscrezioni, come riportato dallo stesso giornalista, sarebbe stata la presenza del centrocampista in Italia, avvistato ieri a Milano.

Su Jorginho è da tempo forte l’interesse della Juventus, che potrebbe ora approfittare dell’assalto del Chelsea per De Ligt per inserire il centrocampista nella trattativa.