Portieri Napoli, Ospina verso l’addio: svelato il retroscena

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti sembra sempre più delinearsi giorno dopo giorno. Il calciomercato che sta per iniziare porta con sé più di un interrogativo sulla futura rosa azzurra ma, a quanto pare, tutti stanno trovando una soluzione. Il primo grande dubbio riguardava il prossimo portiere titolare del Napoli. Meret ed Ospina, infatti, erano in scadenza, ed il Napoli sembra aver preso la propria decisione.

Meret Napoli (Getty Images)

Secondo gli ultimi rumors gli azzurri avrebbero dato piena fiducia ad Alex Meret. Dopo l’alternanza che ha caratterizzato le ultime stagioni, quindi, il portiere italiano potrebbe finalmente trovare continuità. Futuro lontano da Napoli quindi per David Ospina, con le sirene dell’Al-Nassr che risuonano forti per il colombiano.

Il Corriere del Mezzogiorno nella propria edizione odierna parla proprio del futuro di Ospina, svelando un retroscena non da poco. Secondo il quotidiano, infatti, Ospina avrebbe già disdetto l’affitto della sua casa a Napoli. Nonostante ora sia in vacanza, inoltre, i suoi agenti sono stati visti in città per dei documenti utili al trasferimento.