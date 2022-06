Calciomercato Napoli, pronto doppio colpo dal Verona: offerta da 30 milioni

Il Napoli continua a studiare le prossime mosse del suo calciomercato. Tra due giorni ci sarà il via ufficiale, con gli azzurri che stanno monitorando più di un nome per rinforzare la propria rosa. Al momento gli azzurri hanno già ufficializzato gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia che inizieranno il ritiro pre-stagionale proprio con la squadra partenopea.

Quest’oggi invece Il Mattino si concentra sulle operazioni in entrata che il Napoli vorrebbe mettere a punto in tempi anche relativamente brevi. Stando a quanto riportato dal quotidiano Giuntoli avrebbe programmato l’assalto a due obiettivi di vecchia data. Casale e Barak, entrambi di proprietà dell’Hellas Verona, hanno stregato il ds che potrebbe a questo punto iniziare la trattativa.

VERONA, ITALY – NOVEMBER 22: Antonin Barak of Hellas Verona celebrates after scoring the opening goal during the Serie A match between Hellas and Empoli FC at Stadio Marcantonio Bentegodi on November 22, 2021 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ciò che frena, al momento, le volontà del Napoli è la necessità di sfoltire la rosa. La società di De Laurentiis non può aggiungere tesserato senza cedere i calciatori in esubero. Sia per una questione puramente tecnica, sia per una questione economica, tutto sarebbe legato al calciomercato in uscita.

Dopo i primi colloqui informali, comunque, il Napoli sembrerebbe deciso a presentare una maxi offerta al Verona per Casale e Barak. 30 milioni di euro, 20 per Barak e 10 per Casale. Secondo Il Mattino, la svolta potrebbe arrivare questa settimana.