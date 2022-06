“Deve vendere il Napoli”: duro attacco in diretta contro De Laurentiis!

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e i suoi tifosi del Napoli è ai minimi storici, e il mancato rinnovo di Insigne e lo stallo nelle trattative con Dries Mertens, senza dimenticare la situazione Koulibaly, non hanno messo di buon umore la piazza.

Proprio di questa situazione ha voluto parlare Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21. Nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, in onda su Radio Marte, il giornalista ha apertamente criticato le strategie e il modo di comunicare del presidente. Di seguito le sue parole:

“È in atto una strategia di De Laurentiis: non comprare nessuno o a prezzi bassi. Non so se Mertens resterà a Napoli, ma bisogna capire i veri obiettivi di De Laurentiis e Spalletti. Bisogna capire se Meret è il portiere adatto per ambire allo scudetto. Considerando che tra pochi giorni inizia il ritiro la domanda è: con che umore arrivano? Si parla di tanti giocatori”.

Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images)

“È l’anarchia più totale perché ognuno dice qualcosa, non si è capito ancora cosa vuole il presidente. Andare in Champions in queste condizioni è un grave danno per la società. De Laurentiis non fa comunicazione, è lui che decide tutto. Voi pensate che Giuntoli conta moltissimo? Per me, ripeto, decide tutto lui”.

“De Laurentiis deve vendere il Napoli. La figura di Spalletti, al momento, sembra indebolita perché non può decidere niente. La fortuna del Napoli sarebbe che arrivi qualcuno, come con Inter o Milan, che vuole realmente vincere qualcosa e non fare solo incassi con la Champions”.