Ultime calciomercato, il Napoli punta un centrale di Serie C

Il Napoli continua a preparare il calciomercato per quanto riguarda i ruoli cosiddetti scoperti. Il primo dei ruoli che devono trovare un nuovo interprete è senza ombra di dubbio quello del difensore centrale. Il Napoli al momento ha in rosa Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus, e mancherebbe il quarto centrale per completare la rotazione.

Il Napoli monitora vari profili per quel ruolo. Piace Ostigard, con il quale c’è un accordo da tempo ma per il quale il Brighton prende tempo. Piace Casale, dal Verona, che rappresenta una pista leggermente più complicata per il prezzo e la concorrenza, vista la stagione ad altissimo livello appena conclusa.

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, su Twitter ha reso noto che il Napoli ha anche avanzato un’offerta per un difensore centrale di Serie C. Si tratterebbe di Marco Curto, classe 1999 di proprietà del SudTirol, votato miglior difensore del Girone A di Serie C nell’ultima stagione. Un occhio sempre puntato ai giovani quindi per gli azzurri, che hanno provato a trattare il ragazzo ricevendo un secco “no” come risposta.

EMPOLI, ITALY – JULY 25: Marco Curto of Empoli FC during pre-season training session on July 25, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Napoletano di nascita, cresciuto calcisticamente tra Milan ed Empoli, Curto è un difensore centrale ben strutturato fisicamente. Alto 191 cm, destro naturale, ha dalla sua continuità e lettura. Quest’anno al Sudtirol ha giocato 37 partite tra campionato e coppe, portando a referto anche una rete.