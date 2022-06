Calciomercato Napoli, sfuma l’idea Casale: accordo raggiunto con un altro club

Il Napoli, che aveva da tempo individuato in Nicolò Casale un possibile rinforzo nel reparto difensivo, continua a guardare sul mercato in cerca di un nuovo centrale per completare la rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, il difensore del Verona avrebbe praticamente raggiunto un accordo con quella che sarà la sua nuova squadra, definendo gli ultimi dettagli per il suo trasferimento al Monza.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Monza ed Hellas Verona avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro, con il calciatore che tramite il suo entourage, Mario Giuffredi, starebbe definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. Sarebbero già programmate per domani le visite mediche di rito, insieme a quelle dell’altro neo acquisto Andrea Carboni, arrivato dal Cagliari.

Nicolo Casale – Verona (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Tuttavia, per qualche ora restano ancora vive le speranze del Napoli, con il calciatore che ha fatto sapere di sperare ancora in un ultimissimo tentativo da parte degli azzurri o della Lazio, preferendo le due destinazioni al Monza. Ma ormai sembra tutto definito per il passaggio del difensore classe ’98 alla corte di mister Stroppa.

Un’operazione che, se ufficializzata, complicherebbe i piani del Napoli, sulle tracce del calciatore ormai da alcuni mesi. Azzurri che continuano a monitorare la situazione legata al futuro di Leo Ostigard, indiziato numero uno per completare il quartetto dei centrali dopo la decisione del club di non riscattare Axel Tuanzebe dal Manchester United.