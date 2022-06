Djuric, parla l’agente: “Accordo trovato con la nuova squadra. Lo voleva il Napoli, ma non ha potuto acquistarlo”

Milan Djuric, dopo una grandissima stagione con la maglia della Salernitana, non rinnoverà il contratto in scadenza domani 30 giugno ed è in cerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione. Diversi i club che inseguono l’ormai ex bomber granata, soprattutto in Serie A, dove sembra certa la sua permanenza nel prossimo campionato.

In merito al futuro di Djuric, è intervenuto il suo agente Vittorio Sabbatini, che intervistato ai microfoni di Serieanews.com ha così dichiarato: “Abbiamo raggiunto un accordo di massima con il Verona sulla base di un contratto triennale, ovvero la richiesta iniziale del giocatore e che va solo formalizzato. Giocare insieme ad Henry? Sono giocatori dalla stazza fisica importante, Milan un pò di più, ma sono scelte che toccano all’allenatore. Il futuro del Cholito? Da quel che si dice e quel che sento Simeone è destinato ad andare via, ma non ho alcuna certezza”.

Milan Djuric – Salernitana (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sabbatini, nel corso dell’intervista ha poi svelato un importante retroscena, confermando l’interesse del Napoli: “Altri club erano interessati, su tutti Fiorentina e Napoli. Il giocatore interessava molto, ma il club gigliato aveva una vasta lista dove scegliere il futuro attaccante. Ci sono stati diversi contatti con il Napoli, abbiamo avuto attestati di stima dalla società, ma al momento il club partenopeo ha bisogno prima di vendere e ridurre almeno parzialmente la rosa e questo ha frenato la trattativa.”