Il Napoli, che ha deciso di non esercitare il riscatto per Alex Tuanzebe, è alla ricerca di un quarto centrale difensivo che possa completare un reparto composto al momento da Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani e Juan Jesus, fresco di rinnovo.

Diversi i nomi monitorati con costante interesse dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con un’attenzione particolare rivolta alle situazioni di Ostigard – di proprietà Brighton e lo scorso anno in prestito al Genoa – e quella di Nicolò Casale del Verona. Tuttavia, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Luciano Spalletti ritroverà presto in rosa anche Sebastiano Luperto, con l’Empoli che avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il difensore azzurro.

Sebastiano Luperto, Empoli-Napoli (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Il club toscano aveva prelevato Luperto dal Napoli la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, individuandolo come perno difensivo della rosa di Andreazzoli. Complice anche il ribaltone in panchina, con la società che ha da poco annunciato Zanetti come muovo allenatore, l’Empoli ha deciso di non far valere l’opzione di riscatto, restituendo il cartellino di Luperto alla società azzurra.

Il difensore si unirà quindi al resto della squadra alla ripresa, e il suo futuro è tutto da scoprire.