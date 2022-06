Home » calciomercato napoli » Napoli, trattativa congelata per Deulofeu: quando può sbloccarsi

Fino a poco tempo fa l’arrivo di Gerard Deulofeu in maglia azzurra sembrava praticamente fatto: un acquisto ormai soltanto da formalizzare, una trattativa per cui mancava soltanto la firma.

Invece, secondo le notizie degli ultimi giorni, l’affare sembra ormai congelato. Il Napoli ha già raggiunto l’accordo economico con il calciatore ed è tutt’altro che distante dal trovare una quadra con l’Udinese.

Pozzo e De Laurentiis sono in ottimi rapporti e si potrebbe chiudere in tempi brevi, ma il club azzurro non ha ancora fatto lo scatto decisivo.

FOTO: Getty – Deulofeu Napoli

Che cosa manca? Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, sostanzialmente manca lo spazio per Deulofeu.

Nel senso che bisognerà prima procedere ad alcune cessioni – Mertens, Politano, Ounas – e solo allora si potrà ufficialmente accelerare per lo spagnolo.

L’algerino, in particolare, è valutato oltre 10 milioni (15 trattabili, scrive il quotidiano). Se deciderà di restare fino alla scadenza del contratto, senza rinnovare il suo rapporto con il Napoli, potrebbero esserci gravi conseguenze per la sua ultima stagione in azzurro, con il serio rischio di viverla ai margini del progetto.