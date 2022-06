UFFICIALE – Annunciato lo spareggio Scudetto, novità anche sulle sostituzioni

Adesso è anche ufficiale: la Serie A ha introdotto lo spareggio Scudetto a partire dalla prossima stagione. L’annuncio arriva dalla Lega che ne ha deliberato la decisione.

In particolare, la gara si disputerà (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A. Nel caso in cui le squadre a pari punti dovessero essere tre, una classifica avulsa determinerebbe le due formazioni che avrebbero diritto di giocarsi lo spareggio. La conferma arriva dopo i rumors ufficiosi che si sono rincorsi nel corso di queste ultime settimane.

Napoli Roma stadio Maradona

Gli spareggi in caso di Scudetto non sono l’unica novità decretata dalla Lega, che ha dato il suo ok alla conferma della regola delle cinque sostituzione per tre slot (come ormai succede a partire dalla ripresa dei campionati dopo lo stop per Covid). Inoltre, è prevista una sesta sostituzione in casi di tempi supplementari. D’ora in poi, dunque, la regola delle cinque sostituzioni non sarà più una misura momentanea, così come era in precedenza.