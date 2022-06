Home » Copertina Calcio Napoli » Spalletti ha un grande sogno per l’attacco: gioca in Serie A

La batteria di attaccanti che il Napoli sta preparando per la prossima stagione è certamente una rivoluzione rispetto agli ultimi anni.

Non ci sarà Lorenzo Insigne, volato in Canada, né probabilmente Dries Mertens e Matteo Politano, entrambi con le valigie in mano.

Ad oggi, dunque, i titolari delle corsie d’attacco saranno Khvicha Kvaratskhelia e Hirving Lozano, ma alle loro spalle permangono alcune incertezze.

Sicuramente è adattabile, sia a desta che a sinistra, Eljif Elmas, mentre Luciano Spalletti dovrà testare in ritiro Alessio Zerbin.

FOTO: Getty – Berardi Sassuolo

Proprio il tecnico toscano, stando a La Gazzetta dello Sport, ha un grande sogno, che prende il nome di Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo ha ovviamente diverse richieste, eppure Spalletti avrebbe individuato in lui il profilo ideale: l’allenatore azzurro, infatti, vorrebbe un giocatore mancino da poter schierare sulla fascia destra.

Qualcuno che, insomma, prenda il posto di Politano non solo a livello numerico ma anche di caratteristiche. Gli altri obiettivi per la fascia sono Solbakken, Verde e Brekalo, tornato al Wolfsburg dopo l’ultima stagione al Torino.