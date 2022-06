Futuro Osimhen: c’è la scelta di De Laurentiis!

Nonostante i vari problemi legali che la trattativa per acquistarlo ha portato, Victor Osimhen è sicuramente il giocatore dal valore più alto in casa Napoli. De Laurentiis ne fece l’acquisto più costoso della storia del club partenopeo due estati fa, ed, a parte qualche infortunio, il colpo si è rivelato azzeccato.

In questa stagione è arrivata l’esplosione del nigeriano, che non è andata inosservata tra i top club europei. Una cessione è possibile solo nel caso in cui arrivi un offerta irrinunciabile, come più volte il presidente ha ribadito.

Napoli, Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Proprio della questione ha parlato il giornalista Sky, ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato‘. Di seguito le sue parole:

“Osimhen non totalmente fuori dal mercato, come ha detto più volte il presidente: se dovessero arrivare offerte indecenti, la prenderebbe in considerazione”.

“Ma in Europa nessuno ha portato i 90 milioni minimi che chiede il Napoli e un po’ tutte le big sono già a posto per il ruolo di centravanti. Forse solo il Manchester United deve comprare una punta, ma per ora non ci sono stati segnali di interesse per Osimhen“.