Ultim'ora dalla Spagna: il Napoli accelera per il nuovo portiere, è un ritorno di fiamma

Il mancato rinnovo di David Ospina, vicino alla firma con l’Al Nassr in un contratto da 3,5 milioni fino al 2025, impone al Napoli di scendere sul mercato in cerca un nuovo portiere per completare la rosa.

A quanto pare, il club azzurro avrebbe individuato il nuovo profilo che andrebbe a comporre la rosa dei portieri a disposizione di Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il futuro portiere del Napoli potrebbe arrivare dalla Liga. Il Napoli ha infatti messo nel mirino Maximiano, portiere portoghese del Granada con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro.

Maximiano-Napoli: cifra e formula dell’affare

In seguito alla retrocessione del club in Liga 2, la clausola del portiere classe ’99 si è dimezzata a 12.5 milioni, rendendo la trattativa molto più semplice da portare a termine. Il portiere ha espresso al club il desiderio di cambiare aria, accettando l’eventuale trasferimento in azzurro.

La formula del trasferimento – secondo la medesima fonte – sarebbe un prestito con un’opzione di riscatto obbligatorio di circa dieci milioni di euro nel caso in cui il Granada non ottenga la promozione in Liga alla fine della prossima stagione. Il Napoli avrebbe così la possibilità di assicurarsi un ottimo portiere rimandando alla prossima estate ogni discorso legato ad un trasferimento a titolo definitivo.