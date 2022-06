Calciomercato: il Napoli prepara una nuova offerta per Koulibaly

Durante la trasmissione radiofonica “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia giornalista esperto di calciomercato che ha cercato di fare chiarezza sulla questione Koulibaly. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha aumentato l’offerta per il rinnovo di Koulibaly? In questo momento il club di De Laurentiis non ha avanzato offerte a Koulibaly. Solamente quando si avvicinerà la fine della sessione estiva di calciomercato arriverà l’offerta del Napoli per il calciatore Senegalese“.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

“Quale sarà l’offerta? Sarà proposto un prolungamento del contratto per altri tre anni con le stesse cifre. Quindi parliamo di 5 milioni per tre anni, più bonus.”

Il futuro di quello che sarebbe il prossimo capitano del Napoli è sempre più incerto. Tante le squadre che sarebbe pronte a fare carte false per il numero 26 azzurro. Quest’ultimo ricordiamo che è in scadenza nel 2023. Per il Napoli, quella di Koulibaly sarebbe una partenza molto difficile da sostituire. Spalletti nel corso della scorsa stagione, a più riprese ha sottolineato l’importanza del centrale non solo dal punto di vista tattico ma anche all’interno dello spogliatoio azzurro.

Lorenzo Golino