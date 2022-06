Dopo il Napoli lascia anche il Cagliari: nuova squadra per Marko Rog

Dopo la dolorosa retrocessione in Serie B all’ultima giornata, il Cagliari dovrà necessariamente cedere una buon a parte di rosa. Alcuni giocatori hanno contratti troppo dispendiosi, altri più semplicemente vogliono giocare a livelli più alti. Tra questi c’è sicuramente l’ex Napoli, Marko Rog.

Il centrocampista croato arrivò al Napoli dalla Dinamo Zagabria, per circa 13,5 milioni, nell’estate 2016. Le aspettative non erano altissime, arrivava come scommessa per il futuro, avendo appena compiuto 21 anni. Nella seconda stagione all’ombra del Vesuvio trovò più continuità, raddoppiando le sue presenze rispetto alla prima.

Cagliari, Marko Rog (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Non convinse mai del tutto però, tanto che fu ceduto in prestito al Siviglia nel gennaio 2019, per poi essere venduto in prestito con obbligo di riscatto da 15 milioni ai sardi.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, l’Eintracht Francoforte sarebbe molto interessato al trequartista croato. Il giornalista non ha specificato cifre della trattativa, scrivendo sul suo profilo Twitter ufficiale solo di un iniziale interesse da parte dei vincitori della scorsa Europa League.