Si sblocca il mercato del Napoli? C’è l’offerta del Valencia per Politano!

Il reparto offensivo del Napoli è pronto a subire diversi cambiamenti durante la prossima stagione, in un restyling già cominciato in realtà con l’addio di Lorenzo Insigne, rimpiazzato dal giovane Khvicha Kvaratskhelia.

Un altro che potrebbe presto svestire la maglia azzurra è Matteo Politano, che fin da quando è finito il campionato non ha mai fatto mistero di voler provare una nuova esperienza.

Il Napoli, dunque, non è al momento la priorità dell’esterno ex Inter e Sassuolo, che ha un estimatore particolare in Spagna. Si tratta ovviamente dell’ex allenatore azzurro Gennaro Gattuso, che lo ha già allenato in passato e con cui c’è sempre stato grande feeling.

FOTO: Getty – Politano Napoli

Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio stando al volere del suo nuovo allenatore, il Valencia avrebbe fatto la prima offerta per Politano.

La proposta è di 12 milioni, bonus inclusi, ben distante dalla richiesta di 20 di De Laurentiis. Se gli spagnoli vorranno davvero il numero 21 dovranno alzare l’offerta (e non di poco), ma già il fatto che ci sia una proposta lascia ben sperare sulla volontà dei club di trovare un punto d’incontro.

Anche perché la cessione di Politano sbloccherebbe l’arrivo di Gerard Deulofeu, atteso da tempo dai tifosi azzurri.