Il Napoli è pronto a dire addio a Kevin Malcuit: l’esterno francese non rinnoverà infatti il suo contratto in essere con il club partenopeo, che scadrà tra due giorni.

Complice anche l’esplosione di Alessandro Zanoli, che già nella scorsa stagione ha vestito i panni del vice Di Lorenzo, l’ex Lille non ha avuto grande spazio ed è pronto ad accasarsi altrove per trovare un minutaggio maggiore. Elementi che non hanno convinto le parti a procedere con il rinnovo di contratto, complice anche l’abbattimento del monte ingaggi imposto dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Il francese potrebbe, però, restare in Serie A: stando a quanto appreso dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il Bologna lo starebbe valutando in vista della sessione estiva che vedrà il suo via ufficialmente a partire dal 1° luglio. Da quel termine, il calciatore potrà firmare con un altro club., essendo svincolato.

Secondo la medesima fonte, la società rossoblù starebbe meditando su un possibile assalto per assicurarsi le prestazione dell’esterno ormai ex Napoli.