De Laurentiis alza l’offerta per Mertens! La situazione

Tra meno di 48 ore il contratto di Dries Mertens con il Napoli sarà ufficialmente scaduto, ma le trattative per un eventuale prolungamento potrebbero andare avanti più del previsto.

Sì, perché se fino a pochi giorni fa si pensava che ormai la strada non fosse più percorribile, ecco che oggi giungono importanti notizie da Giovanni Scotto, giornalista di Il Roma.

Il belga aveva stupito tutti con le sue richieste da 4 milioni a stagione, oltre a laute commissioni per i suoi agenti. L’offerta di De Laurentiis, verso la fine del campionato, si aggirava tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni per una stagione, ma pare che il presidente voglia spingersi oltre.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

L’ultima sua offerta a Mertens, infatti, sarebbe di 1,5 milioni più bonus – legati a gol e presenze – per un compenso totale che andrebbe a toccare i 2,5 milioni. L’offerta, inoltrata via mail, non prevede però nessuna commissione o bonus alla firma.

Al momento, però, c’è ancora distanza con l’attaccante, che chiede 2,5 milioni di ingaggio come base fissa, oltre ad un bonus di un milione di euro alla firma. Le distanze rimangono importanti, ma sicuramente c’è un po’ più di margine rispetto ai giorni scorsi.