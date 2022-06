L’Arsenal prepara l’offerta: un azzurro può lasciare il Napoli!

In molti si aspettavano di più da Hirving Lozano, quando nell’estate del 2019 De Laurentiis lo fece diventare l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Fu il primo giocatore che i partenopei pagarono più di 40 milioni di euro. Record destinato a durare circa un anno, battuto dalla tanto rivisitata trattativa tra Lille e azzurri per Osimhen.

Il messicano arrivava da un ottimo mondiale con la sua Nazionale nel 2018, in Russia, e da due stagioni altrettanto esaltanti al PSV. Entrambe, casualmente, da 17 gol e 8 assist in Eredivisie. Non fu neanche immediato il suo arrivo, con gli olandesi che praticamente non si mossero mai dalla richiesta iniziale.

Napoli, Hirving Lozano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Al Napoli però, non ha mai convinto del tutto, tra infortuni, e discontinuità nelle prestazioni. Il meglio, sicuramente, l’ha fatto vedere sotto la guida di Gattuso, nella stagione 2020/2021. Più di 40 presenze tra tutte le competizioni, 15 gol, di cui ben 11 in Serie A, la sua unica stagione in doppia cifra dall’arrivo in Italia.

Lozano, Arsenal interessato

Secondo quanto riportato dal portale messicano Deportrece, l’Arsenal avrebbe mosso i primi passi proprio verso Lozano. I Gunners starebbero preparando una prima offerta da presentare a De Laurentiis, che dal canto suo cederebbe senza problemi l’ala, dovesse arrivare un offerta adeguata.

Come ribadito più volte dallo stesso presidente azzurro, il mercato verrà finanziato con le cessioni, e quasi nessuno è incedibile, specialmente Lozano.