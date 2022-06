VIDEO | VICE MERET, DUE PROFILI NEL MIRINO DEL NAPOLI!

Il toto-portieri sembra ormai arrivato ad una conclusione in casa Napoli. David Ospina, nonostante qualche timida voce dell’ultima ora, lascerà il club azzurro al termine del suo contratto (ovvero, formalmente, tra quattro giorni).

A prendere le redini della porta del club di De Laurentiis sarà Alex Meret, per cui è pronto un ingaggio da 1,5 milioni a stagione fino al 2027, che dovrà giustificare l’investimento da 26 milioni di euro fatto dal Napoli per strapparlo all’Udinese.

A questo punto, scelto il titolare per la prossima stagione, gli azzurri devono trovare un secondo portiere, che si faccia trovare pronto all’occorrenza. Secondo Il Mattino, uno dei nomi più caldi è quello di Salvatore Sirigu, a cui non dispiacerebbe la piazza e che sarebbe disposto a firmare un contratto annuale più opzione per il secondo. L’esperto portiere del Genoa, che lascerà i liguri in seguito alla retrocessione, non è tuttavia l’unico profilo sondato dal Napoli. Stando a La Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe anche Ciprian Tatarusanu, campione d’Italia con il Milan alle spalle di Maignan.

