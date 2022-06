Home » News Calcio Napoli » Novità per Casale, il Verona l’ha fatto con il Napoli: la situazione

L’edizione odierna di Il Mattino conferma non soltanto l’interesse di Napoli e Lazio per Nicolò Casale, ma riferisce anche della disponibilità a trattare da parte dell’Hellas Verona.

Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe stato direttamente un contatto tra Maurizio Setti, presidente degli scaligeri, e le due squadre interessate al difensore, ossia Napoli e Lazio.

Il patron del Verona ha stabilito anche la sua disponibilità a lasciar partire Casale in prestito, sia pur con obbligo di riscatto.

FOTO: Getty – Hellas Verona Casale

L’operazione non è da sottovalutare perché, com’è noto, il Napoli è da tempo alla ricerca di un difensore centrale che possa rimpiazzare il fantasma-Tuanzebe, che nei suoi sei mesi in azzurro ha disputato soltanto 10′ in Serie A.

L’obiettivo è quello di un’operazione low cost e, improvvisamente, la trattativa legata ad Østigård pare non esserlo più. Il Napoli e il Brighton, infatti, non trovano l’accordo sulle cifre, anche se – ne parla Il Corriere dello Sport – alla fine la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra potrà avere un peso.