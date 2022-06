Demme, l’agente: “Valencia? Vi spiego come stanno le cose”

Marco Busiello, agente di Diego Demme, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” del futuro del suo assistito. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Diego vive le situazioni nel calcio in maniera molto equilibrata. Ha un carattere particolare per essere un calciatore che gioca a certi livelli. Non so dirti se nella gerarchia mentale quell’infortunio (a Dimaro lo scorso anno NdR) abbia compromesso il pensiero di Spalletti, dall’esterno ovviamente sembra così. Lui comunque è rimasto sempre a disposizione e ha sempre dato il massimo quando è stato chiamato in causa”.

“Demme in coppia con chi? Sono sicuro che Spalletti abbia in mente le idee giuste per valorizzare i calciatori che ha in rosa. Demme lo vedrei molto bene con Fabian, ma è un parare personale”.

“Valencia? Queste sono le cose che succedono a mercato aperto. Gattuso ha dimostrato che teneva a Demme quando era al Napoli e adesso che è stato nominato tecnico del Valencia si vogliono cercare questo tipo di corrispondenze. In realtà non c’è stato nulla, nessun contatto. Se dovesse arrivare una chiamata da parte di Gattuso sarebbe molto felice, ovviamente. C’è stima reciproca, ma dire che c’è una trattativa è un’altra cosa”.

Diego Demme (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Daniel Hysaj? Gioca un calcio pulito nonostante la giovane età. Ha bisogno di crescere e maturare per migliorare, questo è ovvio. Bisognerà vederlo nella crescita. Gioca in un ruolo dove c’è tanta carenza, vediamo dove arriverà. Se continua come sta facendo, credo che potrà fare una carriera super dignitosa. Da qui a dire che farà una carriera super, ce ne passa: dipende da tanti fattori. Può essere aggregato quando è possibile anche alla prima squadra. Il Napoli crede molto in lui, anche se oggi non c’è idea di quale sarà il suo futuro. Ogni proposta verrà valutata”.