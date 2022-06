Calciomercato Napoli, un gioiellino del Chelsea nel mirino di Giuntoli!

In casa Napoli è tempo di preparare al meglio la prossima stagione, cercando di consegnare al tecnico Luciano Spalletti una rosa in grado di competere nelle tre competizioni che gli azzurri dovranno affrontare.

La società azzurra, però, sta già pensando anche al futuro a lungo termine, andando alla ricerca di possibili prospetti che andrebbero a comporre il Napoli del futuro.

Mercato Napoli Levi Colwill (Getty Images)

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli azzurri avrebbero individuato un nuovo profilo che andrebbe a rinforzare il reparto difensivo. Si tratta di Levi Colwill, difensore del Chelsea, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Huddersfield in Championship. Colwill è un classe 2003, dotato di un grande senso dell’anticipo che gli è valso il paragone con Virgil Van Djik. La sua è stata un’ottima stagione, disputando 32 partite in tutte le competizioni e collezionando anche 2 reti e 1 assist.

Il contratto con i Blues è in scadenza nel 2025 e sul giocatore ci sono moltissime squadre; la Premier League è particolarmente interessata, ma gli estimatori non mancano anche in Italia. Sempre secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb, su Colwill ci sarebbero tre club di Serie A. Si tratta di Milan, Atalanta e Napoli. Gli azzurri stanno seguendo con attenzione la situazione legata al difensore inglese e presto sapranno se ci sarà la possibilità di affondare il colpo.