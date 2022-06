Home » calciomercato napoli » “Asta per Osimhen in Premier League”: la notizia fa tremare i tifosi del Napoli!

Dopo Nunez, Haaland, Manè, si può dire che il valzer degli attaccanti è ufficialmente iniziato in Europa e nel giro dei trasferimenti sontuosi dei vari numeri nove di Premier League, Liga e Bundesliga, si ritrovano inevitabilmente coinvolti anche il Napoli e Victor Osimhen.

Osimhen, arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate 2020, nonostante i ripetuti infortuni, si è messo in mostra come uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo, fino a diventare un punto fermo dello scacchiere di Luciano Spalletti. Per il nigeriano 14 gol e 5 assist nella stagione appena conclusa, nonostante le poche presenze: solo 27.

Victor Osimhen – Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Futuro Osimhen: la Premier fa tremare i tifosi del Napoli

Sono diverse le squadre in Europa che seguono con attenzione il nove del Napoli, inglesi su tutte, tra cui il Newcastle, arrivato già ad offrire una cifra monstre nello scorsa finestra di calciomercato invernale. La volontà del Napoli è però chiara: non verranno prese in considerazione offerte inferiori a 120 milioni di euro.

Stando a quanto riferito dal quotidiano inglese Express, il Newcastle avrebbe seriamente intenzione di tornare alla carica e bussare alla porta del Napoli, pronto a mettere sul piatto una cifra da capogiro molto vicina a quella richiesta dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Sul calciatore è forte anche l’interesse di Manchester United e Arsenal, che al momento non sembrerebbero però riuscire ad accontentare le richieste della società azzurra.