Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando le ultime di mercato in casa azzurra.

In particolare, Alvino si è soffermato sulla situazione di Kalidou Koulibaly: l’ex Genk si avvia verso l’ultimo anno di contratto e l’interrogativo sul suo futuro non è del tutto risolto.

Il tecnico Luciano Spalletti, però, è stato chiaro, così come la società circa la richiesta per il cartellino: i partenopei, infatti, chiedono una cifra fuori mercato, aspetto che potrebbe favorire la permanenza del franco-senegalese almeno per un anno.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Di seguito, quanto rivelato da Carlo Alvino nel corso del suo intervento:

“Di fatto Koulibaly è incedibile per la richiesta del Napoli di 30 milioni di euro. Per alcuni si tratta di una cifra fuori mercato per un calciatore che è in scadenza di contratto, visto che il suo contratto scadrà il prossimo anno. Se qualcuno pensa di giocare al gioco del gatto e del topo col Napoli ha sbagliato. La società non ha intenzione di abbassare le sue pretese e svendere il calciatore. L’anno prossimo, salvo sorprese, Koulibaly sarà un calciatore del Napoli, sarà il comandante della difesa azzurra”.