Offerta ufficiale per Politano, ma la richiesta del Napoli è quasi il doppio: le cifre!

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Rino Gattuso le starebbe provando tutte per ricongiungersi con uno dei suoi “fedelissimi” nel corso della sua esperienza a Napoli.

FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Matteo Politano of SSC Napoli celebrates the victory after during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

C’è stato infatti il primo contatto ufficiale tra Napoli e Valencia per Matteo Politano. Il club spagnolo ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro più bonus, cifra che però è ben lontana dalle richieste di Aurelio De Laurentiis per cedere l’esterno ex Sassuolo e Inter.

Il patron azzurro ha infatti fissato il prezzo del cartellino di Politano a quota 18 milioni di euro. Distanza ancora importante dunque tra le parti che non è detto venga colmata, nonostante il gradimento del calciatore e la forte volontà dell’ex tecnico azzurro. In ogni caso la permanenza in azzurro di Politano non è mai stata così in bilico come in questo momento.