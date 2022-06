La Salernitana vuole un giocatore del Napoli: l’idea di mercato

Sono diversi i giocatori del Napoli con un futuro ancora in bilico: a partire da David Ospina e Dries Mertens, in scadenza al 30 giugno, ad arrivare a Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e i vari Demme, Politano, Petagna ecc. La strategia di mercato del Napoli è stata chiara: a ogni cessione comporterà un acquisto. Quindi, l’estate azzurra si preannuncia infuocata.

Davide Marfella (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Uno dei reparti che potrebbe essere stravolto è quello della porta. Come detto in precedenza, Ospina è in scadenza e sul rinnovo ancora tutto tace. Per quanto riguarda Alex Meret, invece, tutto dipenderà dal futuro di Ospina: l’ex Spal vuole giocare da titolare e non vuole più alternarsi con il colombiano. Ma anche il futuro del terzo portiere Davide Marfella può essere lontano da Napoli.

Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, la Salernitana punterà su Luigi Sepe nella prossima stagione ed è alla ricerca di un secondo portiere per sostituire il partente Vid Belec. Uno dei nomi sulla lista del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis è proprio Davide Marfella. Il presidente granata Danilo Iervolino vuole puntare sui giovani italiani: ecco che il classe ’99 napoletano può essere una buona occasione di mercato.