Calciomercato Napoli, c’è l’offerta al Verona per Casale: le cifre

Il Napoli si è mosso in netto anticipo in questa sessione di mercato per regalare a mister Luciano Spalletti subito i nuovi giocatori per i ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia sono stati annunciati prima ancora dell’inizio della sessione di calciomercato, proprio per sopperire alle partenze di Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Il mercato del Napoli però difficilmente si fermerà qui.

Nicolò Casale (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La dirigenza partenopea si st muovendo per acquistare un quarto difensore centrale: con l’addio di Axel Tuanzebe, mister Spalletti avrà bisogno di un’ulteriore alternativa in difesa. Il nome più gettonato è quello di Leo Skiri Østigård del Brighton e sembrava che il Napoli avesse già chiuso per il difensore norvegese. Negli ultimi giorni, però, la trattativa si è complicata e adesso Giuntoli sta virando su altri nomi.

Il direttore sportivo azzurro ha sempre avuto un debole per Nicolò Casale del Verona. Il classe ’98, all’esordio assoluto in Serie A nella scorsa stagione, ha disputato un ottimo campionato e ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club. Oltre al Napoli, infatti, anche Lazio e Monza sono interessate al difensore scaligero.

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Gazzetta dello Sport, però, il Napoli ha formulato la prima offerta ufficiale al Verona: 10 milioni di euro bonus inclusi. Un’offerta che si avvicina molto alle richieste del club veneto e che potrebbe aiutare il Napoli a superare la concorrenza.