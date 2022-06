Home » Copertina Calcio Napoli » Non solo Deulofeu: il Napoli sul baby talento dell’Udinese

I contatti tra Napoli e Udinese nelle ultime settimane sono certamente stati molto fitti, visto il coinvolgimento di Gerard Deulofeu.

Il Napoli ha già l’accordo con il giocatore, mentre c’è ancora una piccola distanza da colmare con il club friulano. Niente di irrisolvibile – anche visti i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo – ma, al momento, non c’è ancora un’intesa definitiva.

Eppure, l’affare legato allo spagnolo potrebbe non essere l’unico tra le due società in questa sessione di mercato.

FOTO: Getty – Pafundi Udinese

Si è parlato in passato di Beto, attaccante portoghese autore di 11 gol in 28 presenze nell’ultima Serie A, ma ci sarebbe un nome nuovo per il Napoli.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, gli azzurri avrebbero chiesto all’Udinese Simone Pafundi, trequartista classe 2006.

Il giovane trequartista è stato il primo 2006 in assoluto a debuttare in Serie A la scorsa stagione, disputando 22 minuti nell’ultima gara di campionato contro la Salernitana.

I paragoni illustri non mancano di certo, con il capo scouting dell’Udinese Carnevale che ha dichiarato che Pafundi “ha il piedino di Maradona“.

Viste anche le origini napoletane della sua famiglia (con il padre grande tifoso azzurro), chissà che il giovane talento non possa approdare nella sua città d’origine già da questa stagione.