Sono giorni cruciali per capire quale sarà il futuro della porta del Napoli. Tra poco meno di una settimana, scadrà il contratto di David Ospina e al momento parrebbero non esserci segnali di un possibile accordo per il prolungamento.

D’altro canto, bisogna capire quale sarà la decisione in merito al futuro di Alex Meret: il suo contratto, invece, scade, il prossimo anno, ma resta di limare ancora qualche dettaglio per il rinnovo, che resta comunque vincolato alle garanzie tecnico-tattiche. Il friulano, dopo stagioni di apprendistato, vuole diventare il titolare, così come dimostrato dalle dichiarazioni di Federico Pastorello nelle settimane scorse.

Servirà, in ogni caso, un nuovo portiere e a tal proposito diversi sono i calciatori accostati al club azzurro. Tra di essi, spicca il nome di Juan Musso, che sarebbe in uscita dall’Atalanta.

L’argentino ex Udinese – così come dimostrato dai numerosi scatti apparsi sul suo profilo social – sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza tra Napoli e Capri, e nel pomeriggio ha fatto visita al murales di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli, dove è stato ‘beccato’ in compagnia della sua fidanzata.