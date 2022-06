Mertens: pazza idea Salernitana, i granata fanno leva su un aspetto

Dries Mertens, marcatore più prolifico della storia del Napoli, ancora non ha sciolto le riserve legate al suo futuro.

Il giocatore ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere in maglia azzurra ma ad oggi le parti ancora devono trovare un punto d’incontro.

Tante società hanno chiesto informazioni all’agente del calciatore ma nessuna ha ancora affondato il colpo decisivo proprio perché la volontà del belga è quella di continuare a vestire la maglia azzurra.

Dries Mertens Napoli (Getty Images)

In particolare, però, negli ultimi minuti rimbomba una notizia che ha dell’incredibile: secondo Tuttosport, la Salernitana vorrebbe portare Mertens alla corte di Nicola.

I campani puntano sul fatto che, seppur giocando a Salerno, Mertens potrebbe continuare a vivere a Napoli.

Una situazione tutta in divenire e sicuramente nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti, con l’unico dato di fatto rappresentato dalla speranza che il belga ha affibbiato su un possibile accordo in extremis.

I supporters azzurri sperano ovviamente che nei seguenti giorni si possa trovare la giusta quadratura dei conti, per fare in modo che Mertens possa rinnovare e continuare a regalare magie in quel di Fuorigrotta.