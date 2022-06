Insigne saluta Napoli: sta succedendo in questi istanti

Lorenzo Insigne, campione d’Europa con la Nazionale italiana e ancora per pochi giorni calciatore del Napoli, è in partenza per Toronto destinazione della sua nuova avventura calcistica.

Il giocatore dopo ben dieci lunghi anni vestirà una maglia diversa rispetto a quella azzurra.

In particolare, proprio nel primo pomeriggio – stando a quanto si apprende da SkySport – Insigne è stato colto in aeroporto in partenza per il Canada accompagnato dal suo agente e della sua famiglia.

Insigne, Toronto

Saranno giorni intensi per il calciatore, avrà tutti i fari puntati su di sé in vista della presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi.

Insigne dovrà abituarsi al nuovo ambiente ma soprattutto al nuovo calcio e dovrà fare di tutto per mantenere alte le sue prestazioni al fine di non perdere il posto in nazionale.

Dunque, ormai Insigne è il passato del Napoli che d’altro canto si è già mosso sul mercato con l’acquisto dell’esterno georgiano Kvaratskhelia.

Inoltre, potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni anche l’affare legato a Deulofeu proprio come fatto sapere dall’agente del calciatore.

Il reparto offensivo degli azzurri vedrà dunque nuovi volti e nuove qualità tutte da scoprire.