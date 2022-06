La Lega Serie A è già proiettata alla prossima stagione e cresce l’attesa per il sorteggio del calendario del prossimo campionato. Domani, 24 giugno alle ore 12 si terrà la consueta cerimonia durante la quale verrà stilato il calendario di Serie A della prossima stagione.

Sorteggio Calendario Serie A

Viene confermata l’asimmetria tra girone d’andata e ritorno, novità introdotta già nella passata stagione ma utilizzata in passato in altre leghe.

A causa del mondiale in Qatar, che porterà alla sospensione del campionato nel mese di dicembre, la stagione inizierà il 14 agosto, in anticipo rispetto agli altri anni. Il campionato terminerà, invece, il 4 giugno. La Serie A non finiva così tardi dalla stagione 2000/2001 quando a sconvolgere il calendario furono le Olimpiadi di Sidney.

Serie A 2022/23: novità in caso di pari punti

La principale novità in vista della prossima stagione è quella relativa agli arrivi a pari punti; infatti tornano gli spareggi per decidere la lotta scudetto e la retrocessione. Rimarrà, invece, in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e di conseguenza le qualificazioni alle coppe europee.

Sorteggio Calendario Serie A: dove vederlo in tv e streaming

La cerimonia dei sorteggi, che si terrà alle ore 12 del 24 giugno, verrà trasmessa in diretta tv e streaming da DAZN, oltre che sul canale YouTube della Lega Serie A.

Per stilare il calendario di Serie A, verranno seguiti, come da consuetudine, determinati criteri.

Di seguito i criteri di formazione del prossimo campionato di Serie A:

– è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juve-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana.

– una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

– non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

– non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

– le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee;

– in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.