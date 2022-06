Ultime calcio Napoli, Petagna nel mirino di un top club europeo

Il calciomercato, che avrà il suo avvio ufficiale il primo luglio, resta uno dei momenti più imprevedibili della stagione. Le idee ed i piani delle società possono cambiare da un momento all’altro. Sia in entrata che in uscita offerte ed occasioni possono rappresentare svolte inaspettate nella formazione della nuova rosa dei club.

Il Napoli, come ampiamente spiegato anche dal presidente, non ha nessun calciatore incedibile. Tutti, a fronte di un’offerta irrinunciabile o quantomeno adeguata, potrebbero lasciare il club. Nonostante le buone prestazioni di gran parte dei calciatori attualmente in rosa, quindi, il Napoli potrebbe ritrovarsi un organico completamente diverso ai prossimi nastri di partenza.

Besiktas’ players celebrate their first goal on a penalty during the UEFA Champions League group C football match between Besiktas JK and AFC Ajax at Vodafone Park stadium in Istanbul on November 24, 2021. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Stando a quanto riportato dal quotidiano turco Fotomac il Besiktas, top club turco, avrebbe messo gli occhi su Andrea Petagna. Il bulldozer partenopeo è già un obiettivo di Monza, Sampdoria e Torino. L’idea però di giocare per un club storico e competitivo come il Besiktas potrebbe convincere l’attaccante italiano a trasferirsi in Turchia.

Stando a quanto riportato da Fotomac il calciomercato dei turchi è partito con il botto, formalizzando gli acquisti di Romain Saiss e Gedson Fernandes. L’allenatore Valerian Ismael considera il calciatore ideale e il Besiktas si è già mosso per Petagna: sarebbe il nuovo centravanti titolare.