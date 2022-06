Rinnovo Koulibaly, il Napoli ha deciso: presentata nuova proposta, la risposta

Il Napoli dovrà affrontare un calciomercato molto complicato. Dal primo luglio al primo settembre Giuntoli avrà l’arduo compito di puntellare una rosa già altamente competitiva come quella degli azzurri. Dopo una stagione giocata ai vertici del campionato, sarà difficile renderla più forte e allo stesso tempo ridurre il monte ingaggi. Abbattimento dei costi che, per altro, mette in difficoltà Giuntoli anche nella gestione dei rinnovi.

Napoli’s Belgian forward Dries Mertens (L) celebrates after scoring a goal with Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne during the Italian Serie A football match between Naples (Napoli) and Lazio Rome at Diego-Armando-Maradona stadium in Naples, on November 28, 2021. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

L’obiettivo della società, ormai dalla passata stagione, è quello di ridurre drasticamente le spese legate agli ingaggi dei calciatori. Per tale motivo Insigne ha deciso di salutare Napoli, Mertens è ancora in standby, e tanti altri sono adesso in una situazione di stallo. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto su Koulibaly e sul suo prossimo futuro.

Secondo il quotidiano il Napoli avrebbe deciso di fare di tutto per riuscire a tenere Koulibaly. Stando a quanto riportato da Il Corriere sarebbe già giunta una prima offerta, rifiutata però dal calciatore. Barcellona e Chelsea sarebbero alla finestra, ben consce però del fatto che la richiesta di De Laurentiis per lasciar partire ora il senegalese sarebbe di ben 40 milioni di euro.