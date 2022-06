Higuain polemico: “Tanto odio da Napoli ma gli è tornato indietro”

Uno dei calciatori che più ha fatto gioire e poi ammattire i tifosi del Napoli negli ultimi anni è stato sicuramente Gonzalo Higuain, protagonista prima sul campo e poi fuori con il trasferimento record ai rivali della Juventus. L’attaccante argentino, che da ex ha spesso punito gli azzurri, è tornato sull’argomento in un’intervista rilasciata a TyC Sports, importante portale argentino.

FOTO: Getty – Gonzalo Higuain

Higuain polemizza contro il Napoli: le parole del Pipita

Gonzalo Higuain, attualmente in forza all’Inter Miami, ha rilasciato una lunga intervista a TyC Sports in cui ha affrontato anche il tema del trasferimento dal Napoli alla Juventus:

“Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos’altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c’era spazio per dubitare. Non l’ho mai fatto, anche se è stata una decisione che mi è costata. Nella vita, però, il male torna tutto indietro: vedi gli insulti e l’odio ricevuto dai tifosi del Napoli, ma poi in otto partite ho segnato sei gol contro di loro.

Ricordo che stavo per andare all’Arsenal, quando ero a Napoli, ma mi dissero che costavo troppo. E pochi giorni dopo hanno speso 80 milioni per Ozil (ride, ndr). Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire, e cioè con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto”.