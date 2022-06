Ultime calciomercato, la Juventus punta Fabiàn Ruiz: pronta l’offerta

Il Napoli affronterà un calciomercato molto complicato nei prossimi due mesi. Se è vero che Giuntoli ha iniziato con il botto questa finestra, chiudendo due colpi con largo anticipo, c’è da dire che tanti calciatori rappresentato dei veri e propri grattacapi. I contratti in scadenza infatti sono una spina nel fianco degli azzurri, che rischiano di perdere più di un pilastro della rosa a zero.

Tra il 2022 ed il 2023 infatti scadranno i contratti di calciatori del calibro di Mertens, Koulibaly, Ospina, Meret e Fabiàn Ruiz. Proprio la situazione dello spagnolo è una delle più spinose in assoluto. Al momento l’accordo per il rinnovo non c’è e Fabiàn sembra in uscita dagli azzurri. Nel caso in cui rifiuti la cessione, c’è il rischio che si riproponga una situazione simil-Milik, con lo spagnolo separato in casa.

Per questo motivo gli azzurri vorrebbero cedere ora il centrocampista e riuscire a monetizzare la sua cessione. Stando a quanto riportato da Tuttosport la Juventus avrebbe messo gli occhi su Fabiàn. Con l’imminente arrivo di Pogba l’acquisto di Ruiz potrebbe rappresentare un salto di qualità non indifferente per la Vecchia Signora.

MANCHESTER, ENGLAND – APRIL 16: Paul Pogba of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Norwich City at Old Trafford on April 16, 2022 in Manchester, England. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Secondo il quotidiano la Juventus avrebbe già pronta un’offerta per il Napoli. Al momento De Laurentiis chiederebbe una cifra maggiore di trenta milioni, ma, si legge, potrebbe anche applicare uno sconto ai bianconeri.