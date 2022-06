De Maggio a sorpresa: “Il Napoli può sostenere l’ingaggio di Dybala!”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio si è soffermato sulla suggestione Paulo Dybala.

L’argentino, come è già da tempo noto, è accostato con forza all’Inter, anche se la trattativa tra le parti parrebbe essere in stallo. C’è la volontà, da parte del calciatore e della dirigenza nerazzurra, di chiudere l’affare, anche se è da registrare questa fase in cui le parti sono ferme sulle proprie posizioni.

Paulo Dybala (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Per questo, non si escludono colpi di scena che potrebbero allontanare l’ormai ex Juve lontana dalla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Di seguito, quanto dichiarato da De Maggio nel corso della trasmissione:

“Ingaggio Dybala a 8 milioni insostenibile? Non direi, potrebbe non essere così. Mertens prendeva 4 milioni di euro all’anno, Insigne ne prendeva 5 e sono 9 milioni risparmiati. Se prendiamo Dybala a 8 e teniamo Zerbin a 1, quanto fa? Offriamo questa cifra all’argentino, se De Laurentiis dovesse prenderlo faccio l’abbonamento”.