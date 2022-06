Inchiesta Osimhen, interrogati due ex tesserati del Napoli

Nella sessione di calciomercato estiva del 2020 il Napoli acquistò Victor Osimhen dal Lille. L’attaccante nigeriano fin da subito è diventato centrale nel progetto azzurro, che ha trovato in lui un numero 9 cinico e atleticamente straordinario. L’operazione ebbe un costo di 71,246 milioni più 10 milioni di bonus. Pagamento in 5 anni. Nell’operazione, 4 tesserati del Napoli sono passati al Lille con queste valutazioni: Palmieri, 7 milioni; ora gioca con la Nocerina in D; Karnezis, 4.8 mln e ora svincolato; Manzi, 4 mln e adesso alla Turris in serie C; Liguori, 4 mln; gioca ad Ercolano in Eccellenza.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

A causa di questa operazione il Napoli e De Laurentiis sono finiti sotto inchiesta della Procura di Napoli. L’accusa è di falso in bilancio, a causa della valutazione dei cartellini dei calciatori ceduti al Lille. Oltre ad ADL anche la moglie Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo e la figlia Valentina sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport la Procura di Napoli ha deciso di andare a fondo nella vicenda. Per questo motivo sono stati interrogati già due ex tesserati azzurri, Luigi Liguori e Ciro Palmieri, attualmente tesserati con l’Assc Ercolanese (Eccellenza) e la Nocerina (Serie D). Nei prossimi giorni, si legge, i pm titolari dell’inchiesta, l’aggiunto Vincenzo Piscitelli e il sostituto Francesco De Falco, ascolteranno anche Karnezis (ritirato) e Manzi (Turris, Serie C).