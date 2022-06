Cresce l’attesa per la campagna abbonamenti 2022-2023 della SSC Napoli. Con la presentazione dei calendari, in programma domani alle ore 12:00, la prossima stagione entra praticamente nel vivo, in anticipo rispetto al consueto a causa del Mondiale in Qatar.

C’è curiosità anche per capire quali saranno le modalità e i prezzi – che diverranno noti soltanto al lancio ufficiale – della campagna stessa, pronta a ripartire dopo le stagioni condizionati dalla questione Covid-19.

(Getty Images)

A fare il punto della situazione è il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto annunciato:

“Ci sono delle novità importanti in merito alla campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2022-2023. La presentazione ufficiale avverrà il giorno 30 giugno, al massimo il giorno successivo. Ormai ci siamo”.

Sembra essere, dunque, alle spalle il contenzioso di carattere economico tra il club partenopeo e il comune di Napoli, che ha tardato (e non di poco) il lancio della campagna abbonamenti, che dovrebbe esserci a questo punto tra una settimana o poco più.