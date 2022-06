VIDEO | Calciomercato Napoli: KOULIBALY FA IMPAZZIRE I TIFOSI!

Il nome di Kalidou Koulibaly è uno dei più chiacchierati in casa Napoli. Il difensore ha il contratto in scadenza nel prossimo anno e per il momento manca ancora l’accordo per il rinnovo, nonostante la volontà di trattenerlo sia dell’allenatore Spalletti, sia di tutti i tifosi.

Ha parlato a tutto tondo Koulibaly ai microfoni di BBC Sport Africa. Il senegalese ha detto la sua sia sulla stagione appena finita, con il rammarico per lo scudetto mancato, sia sul futuro suo e della società azzurra.

Futuro? “Perderemo anche alcuni giocatori, alcuni se ne andranno, alcuni contratti scadranno. Ci saranno alcuni cambiamenti la prossima stagione. Ma so che il Napoli farà di tutto per lottare ancora nella corsa al titolo“.

Tifosi del Napoli? “Mi apprezzano e io li apprezzo. Loro sanno che sto facendo del mio meglio in campo per loro. Quando scendi in campo e tutti urlano il tuo nome, è fantastico. Possiamo dire che sono cresciuto qui e che i miei figli sono nati qui, quindi ho un legame molto speciale con le persone di Napoli”.

