Home » Copertina Calcio Napoli » Ostigard-Napoli: c’è la nuova offerta per concludere la trattativa

Il difensore classe ’99 Leo Ostigard è uno degli obiettivi conclamati del Napoli per rafforzare la difesa. Il giocatore norvegese è di proprietà del Brighton, ma nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Genoa, rendendosi protagonista di buone prestazioni che hanno attirato l’attenzione di più club. Il calciatore si è detto favorevole ad una permanenza in Serie A ed è quindi interessato anche all’offerta del Napoli.

Napoli Ostigard (Getty Images)

Gli azzurri sembrano essere quelli più convinti ed intenzionati nell’acquistare il giovane difensore, anche qualora dovesse restare confermata la presenza di Kalidou Koulibaly. L’arrivo di Ostigard, infatti, servirebbe a colmare il vuoto lasciato da Axel Tuanzebe, rientrato in Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio portale, dopo diversi giorni di trattative Napoli e Brighton sembrano aver trovato una quadra per la trattativa Ostigard. Si parte da una base di 5 milioni, oltre a dei bonus: cifra per la quale il club inglese sembra essere favorevole alla cessione.