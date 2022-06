Calciomercato Napoli, c’è concorrenza per Broja: spunta un interesse dalla Premier

Tra i nomi annotati sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli per sostituire Mertens o Osimhen, in caso di un eventuale addio, c’è anche quello di Armando Broja, attaccante del Chelsea. Il giovane calciatore albanese è un classe ’01 di ruolo punta centrale che nel corso di questa stagione ha realizzato 6 reti e 1 assist.

Armando Broja (Getty Images)

Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni e il Napoli lo sta monitorando da un po’ per valutarlo concretamente come acquisto. In Serie A il calciatore del Chelsea ha attirato l’attenzione anche dell’Atalanta di Gianpiero Gasperini.

Inoltre, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Napoli deve prendere in considerazione anche la concorrenza in Premier League per il giovane attaccante. In particolare, il giornalista sottolinea l’interesse del WestHam che sembra davvero intenzionato ad acquistare Broja.

Di seguito quanto scritto da Schira sul proprio profilo Twitter:

“Il WestHam è davvero interessato all’attaccante del Chelsea Armando Broja. Anche il Napoli lo sta monitorando“.