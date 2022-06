VIDEO | IL MONZA CI PROVA: PUÒ LASCIARE IL NAPOLI!

Il Monza è una delle squadre più attive sul mercato, per poter costruire la squadra migliore possibile. I brianzoli hanno messo il mirino in casa Napoli, dove resta in dubbio il futuro di Andrea Petagna. In un reparto condiviso con Victor Osimhen e Dries Mertens, per l’ex Atalanta il minutaggio non è stato dei migliori la passata stagione: soli 1003 minuti, per un totale di 4 gol.

La scorsa estate il suo trasferimento alla Sampdoria sembrava cosa fatta, ma fu lo stesso allenatore Luciano Spalletti a bloccare la cessione e chiedere al centravanti di rimanere in maglia azzurra. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, anche considerando le numerose richieste, soprattutto in Serie A, per l’attaccante del Napoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le squadre più interessate ad Andrea Petagna ci sarebbe il Monza. La società di Berlusconi e Galliani è pronta a fare sul serio, arrivando a formulare una prima offerta da 15 milioni di euro, bonus compresi, a fronte dei 20milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis. Il Monza, appena neopromosso nella massima categoria, punta a disputare un grande campionato la prossima stagione, e vorrebbe regalare un attacco di livello al suo allenatore Stroppa. Il primo obiettivo del tecnico lombardo resterebbe però Andrea Pinamonti, da cui è attesa una risposta nei prossimi giorni, che inevitabilmente condizionerà anche anche la trattativa con il Napoli per Petagna, pronta ad entrare nel vivo. La conferma arriva anche dalla radio ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss Napoli: durante la trasmissione Radio Goal, il giornalista Valter De Maggio ha confermato il forte interesse dei lombardi per l’attaccante ex SPAL.

