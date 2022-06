VIDEO | DE LAURENTIIS INDAGATO: PARTONO LE PERQUISIZIONI!

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato insieme ad altri quattro esponenti del consiglio di amministrazione. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sull’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. A dare la notizia è il Mattino, che attraverso il suo sito ufficiale così riporta: “il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio, in relazione all’affare che ha portato Osimhen a vestire la maglia azzurra”.

La Guardia di Finanza, si legge, sta eseguendo le perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia. Il contratto del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli – sequestrato dagli inquirenti, secondo la medesima fonte – è finito già nei mesi scorsi nel mirino della giustizia sportiva in merito al caso plusvalenze, che ha poi escluso illeciti a carico del club presieduto da Aurelio de Laurentiis.

A insospettire gli inquirenti sarebbero le modalità su cui è stato impostato l’affare e la cessione al Lille di tre giovani calciatori della primavera del Napoli. Le indagini in corso sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il presidente del Napoli è invece assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri.

#sscnapoli #napoli #calcionapoli #delaurentiis #adl #napolicalcio #osimhen

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/sFDKEAL

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I